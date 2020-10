Dopinglabor in Essen entdeckt

Die Beamten stellten in dem Labor und in weiteren durchsuchten Wohnungen unter anderem mehr als eine halbe Million Dopingtabletten, fast 1.000 Ampullen flüssiges Dopingmittel, 30.000 verschreibungspflichtige Arzneimittel, einen Revolver und mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Das Labor soll ein 58-jähriger Duisburger betrieben haben. Seine Präparate hatte er anscheinend an Großabnehmer verkauft. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Duisburg will den Mann jetzt anklagen.

Dopingmittel © ZFA Essen Dopingmittel © ZFA Essen