Dokumentationen über Arbeit, Bräuche und Leben in NRW

Der Landschaftsverband Rheinland hat über 130 Dokumentationen auf der Videoplattform YouTube veröffentlicht. In den Filmen geht es um den Alltag und das Arbeitsleben in der Region. Damit reagiert der LVR auf die kulturellen Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Der Verband hat seine Industriemuseen geschlossen, zum Beispiel in Oberhausen.

© Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services