20 Jahre YouTube: Ein Video aus dem Zoo machte den Beginn

Der erste Youtuber in der Geschichte stammt aus Deutschland. Jawed Karim wurde am 28. Oktober 1979 in Merseburg (Sachsen-Anhalt) geboren und lebt erst seit 1992 in den USA. Als einer von drei Youtube-Gründern lud Karim am 23. April 2005 einen nur 18 Sekunden langen Clip als erstes Video von einem Besuch bei den Elefanten im Zoo von San Diego auf die damals noch völlig unscheinbare Videoplattform hoch. In den vergangenen 20 Jahren wurde das banale Kurzvideo allerdings knapp 360 Millionen mal angeschaut.

Das erste Video überhaupt auf der Plattform ist ein 19-sekündiges Video von Jawed Karim, einem der YouTube-Gründer, aus einem Zoo in den USA.

Erstes virales Video mit Fußballstar Ronaldinho

Als Startdatum für die Youtube-Plattform gilt aber der 14. Februar 2005. An diesem Tag meldeten die Freunde Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim die Domain youtube.com an. Die drei ehemaligen PayPal-Mitarbeiter wollten ursprünglich eine Dating-Website schaffen, auf der Nutzer kurze Videos hochladen konnten, um sich vorzustellen. Dieses Konzept wurde jedoch schnell verworfen. YouTube entwickelte sich zu einer allgemeinen Videoplattform, auf der Benutzer Videos hochladen, teilen und ansehen konnten. Nicht nur in der Internet-Community wurde Youtube schnell bekannt: Auch die Werbeindustrie entdeckte die Plattform rasch für sich. Im November 2005 knackte ein Werbespot mit Ronaldinho von Nike als erstes Video die Schwelle von einer Million Aufrufen. Das Zeitalter der viralen Videos war damit eingeläutet.

Ronaldinho, einer der besten Fußballer der Welt, ist für das erste virale Video auf der YouTube-Plattform verantwortlich. © picture-alliance/ dpa/dpaweb | Roland Weihrauch Ronaldinho, einer der besten Fußballer der Welt, ist für das erste virale Video auf der YouTube-Plattform verantwortlich. © picture-alliance/ dpa/dpaweb | Roland Weihrauch

Das sind die meistgesehenen Videos überhaupt

Mittlerweile reden wir nicht mehr über die Millionen- sondern über die Milliardenmarke. Denn die zehn berühmtesten Videos auf YouTube sind tatsächlich allesamt weit in den Milliarden an Anrufen. Das am meist geklicktesten Video ist das Video zum bekannten Kinderlied "Baby Shark Dance". Wir sprechen (Stand Anfang Februar 2025) mittlerweile von 15 Milliarden. In den Top Ten befinden sich ausschließlich Musikvideos, davon sind fünf Kinderlieder, fünf bekannte Songs - natürlich auch aus unserem besten Mix. Auf Platz zwei rangiert Luis Fonsi feat. Daddy Yankee mit dem Mega-Hit "Despacito".

Luis Fonsi ist mit seinem Video zum Song "Despacito" auf YouTube in den Top 3 der meist aufgerufenen Videos überhaupt. © picture alliance/dpa/Agentur Andina | Jorge Tello Luis Fonsi ist mit seinem Video zum Song "Despacito" auf YouTube in den Top 3 der meist aufgerufenen Videos überhaupt. © picture alliance/dpa/Agentur Andina | Jorge Tello

Hier ist die gesamte Top Ten, mit den jeweiligen Aufrufzahlen (Quelle - Statista):

Politik auf YouTube

Neben viel Unterhaltung, Wissen, Sport und Spaß tauchen seit Jahrena auch immer mehr politische Videos auf YouTube auf. Für viele ist es nun eine Art "politisches Forum". Als Youtuber Rezo im Mai 2019 mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" die politische Landschaft in der Bundesrepublik aufmischte, war nicht klar, dass dieses Video mal über 20 Millionen Aufrufe erhalten könnte.

Youtube-Deutschland-Chef Andreas Briese sagt, Youtube sei nicht nur die Videoplattform Nummer eins in Deutschland. "Wir sind zu einer Plattform herangewachsen, auf der jeder eine Stimme findet und zum Creator werden kann - ob mit kurzen oder langen Videos, von Unterhaltung über Nachrichten bis hin zu Musik". Mehr als 25.000 Vollzeit-Jobs in Deutschland seien mit dem Ökosystem YouTube verknüpft.

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)