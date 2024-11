DLRG hat zwei neue Boote

Vor allem das Schlauboot hat in Bereichen der Ruhr wichtige Vorteile. Es lässt sich sehr gut durch vier Personen tragen und kann so deutlich schneller zu Wasser gelassen werden. An der Ruhr gibt es laut DLRG nur zwei Stellen, an denen größere und schwerere Boote von einem Anhänger aus zu Wasser gelassen werden können. Diese Tatsache könne das Erreichen der Einsatzstelle verzögern, so die DLRG.