Digitalisierung könnte Jobs kosten

Ob tatsächlich so viele Jobs durch Computer ersetzt werden, hängt stark vom jeweiligen Unternehmen ab, sagt NGG. Mitarbeiter müssten schon jetzt fortgebildet und digital fit gemacht werden. Als Beispiel nennt die Gewerkschaft die Ernährungsbranche. Die hat in Mülheim rund 400 Mitarbeiter. Viele von ihnen standen früher am Fließband, könnten aber heute dank Fortbildungen in der Qualitätskontrolle arbeiten.