Neustart-Chance für Mitarbeiter ohne Ausbildung

Gerade in der Lebensmittelindustrie, aber auch in Hotels, Restaurants und Bäckereien herrsche großer Fachkräfte-Mangel, dem durch die zweite Chance für Ungelernte entgegengewirkt werden könne. Die NGG Ruhrgebiet rät Betriebsräten und Beschäftigten, aber auch der Unternehmensführung, sich über Angebote der Agentur für Arbeit zu informieren. Einen Link dazu gibt es hier. Denn etliche Qualifizierungen werden gefördert. Für Unternehmen sei das besonders interessant. Denn Lehrgangskosten könnten teilweise oder sogar vollständig übernommen werden. Auch Zuschüsse zum Lohn, der bei einer Weiterbildung weitergezahlt werde, seien möglich. Ungelernte Mitarbeiter sollten dringend ihre Chefs nach der Neustart-Chance fragen, denn die Perspektive von Beschäftigten ohne Berufsausbildung sei ansonsten, ein Berufsleben lang als Hilfskraft bei schlechterer Bezahlung arbeiten zu müssen, so die NGG.