Digitale Teilhabe durch eigenen Laptop

Bisher haben zum Beispiel 14 Schüler der Realschule an der Mellinghofer Straße diese Laptops erhalten. Sie sind nicht dafür da, in den Unterricht eingebunden und in der Schule aufbewahrt zu werden. Es geht darum, dass die Kinder einen eigenen Laptop zu Hause haben, Erfahrungen machen können, sich ausprobieren und damit lernen. Für die Sicherheit sind die Laptops so eingerichtet, dass keine zusätzliche Software runtergeladen werden kann.

Mit der Aktion "100 x Teilhabe" möchte Labdoo Kindern, egal aus welcher Schicht, digitale Teilhabe ermöglichen. Denn Laptops und PCs sind heutzutage nicht mehr wegzudenken und quasi obligatorisch in der Arbeitswelt. Bei den Laptops handelt es sich um gespendete Geräte, die mit einer Bildungssoftware ausgestattet und auf den aktuellen technischen Stand gebracht werden.

Stadtdirektor David Lüngen hat schon auf die Aktion aufmerksam gemacht und alle Mülheimer Schulen angeschrieben, aber es sind noch Geräte übrig. Schulen können sich jederzeit unter labdoo-fuer-muelheim@muelheim-ruhr.de melden.