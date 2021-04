Digitale Podiumsdiskussion über "Rassismus"

Leider häufen sich die Meldungen über rassistische Entwicklungen in unserer Gesellschaft, heißt es. Es gibt sie unter Jugendlichen, aber oft auch am Arbeitsplatz. Die Gemeinde möchte mit Vertretern aus Politik, Bildung, Arbeit und Ehrenamt darüber ins Gespräch kommen. Es geht darum herauszufinden, wie Rassismus aktuell in unserer Gesellschaft aussieht, welche Formen er annimmt, welche Bereiche er erfasst und auch darum, Lösungsansätze zu finden.

Zu den Podiumsgästen gehören Gilberte Raymonde Driesen vom gemeinnützigen Verein Axatin. Sie sitzt auch mit im Mülheimer Integrationsrat. Ann-Kathrin Allekotte ist als Bürgermeisterin mit dabei, Thorsten Drewes als Pressesprecher der Feuerwehr, SPD-Bundestagskandidat Sebastian Fiedler - auch Bundesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter und Mahmood Ahmad Malhi als Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Gemeinde. Die Podiumsdiskussion beginnt um 18 Uhr unter folgendem Veranstaltungslink: https://zoom.us/j/97684886016. Meeting ID: 976 8488 6016