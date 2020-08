Dienstag ist wieder Schule

Die Kinder und Jugendlichen waren heute Morgen (31. August) wieder nach Hause geschickt worden. Schuld waren zwei Einbrüche am Wochenende. Die Täter hatten die Schule in den letzten beiden Nächten so verwüstet, dass kein Unterricht möglich war. Die Polizei war stundenlang mit der Spurensicherung beschäftigt. Der Verwaltungstrakt war auf allen drei Etagen betroffen, außerdem die Mensa. Die Täter hatten Türen eingetreten, Brandmeldeanlagen zerstört und Schränke und Schreibtische aufgebrochen. Die Polizei ermittelt in dem Fall.