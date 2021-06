Diebe wollen Edelmetalle

Laut Landeskriminalamt sind hauptsächlich Autos mit Benzinmotor betroffen, weil hier mehr Metalle verbaut sind. Für den Bereich der Polizei Essen / Mülheim gibt es laut WAZ in diesem Jahr bislang 100 bis 150 gemeldete Fälle. Zuletzt hat die Polizei in Duisburg in einem Auto sieben abmontierte Katalysatoren entdeckt - ein Zufallsfund bei einer Verkehrskontrolle.