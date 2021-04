Die meisten E-Wagen bleiben im Depot

Die Ruhrbahn stellt ab sofort in Mülheim das E-Wagen-Angebot ein. Grund ist der Distanzunterricht der weiterführenden Schulen. Die E-Wagen E14 und E52 zu den Fliedner Werken sowie der E11 am Samstag in den Hafen fahren weiterhin wie gewohnt.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services