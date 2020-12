Diakonie: Weihnachtsessen für Obdachlose

Die Diakonie unterstützt Obdachlose in unserer Stadt auch an Weihnachten. Sie will damit für ein bisschen Weihnachtsstimmung bei den Betroffenen sorgen. Aktuell verteilen die Mitarbeiter das Weihnachtsessen an Obdachlose. In Mülheim sind das rund 60 Portionen.

© Diakonie