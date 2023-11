Diakonisches Werk stellt Suchtberatung vor

Das Team der Suchberatungs- und Suchtbehandlungsstelle stellt sich und seine Arbeit vor. Das Ambulatorium befindet sich in der Althofstraße 4. Die Fachkräfte beraten und behandeln im Schwerpunkt alkohol- und medikamentenabhängige sowie glücksspielsüchtige Menschen. Betroffene selbst können sich an die Einrichtung der Mülheimer Diakonie wenden, aber auch ihre Angehörigen, Bekannten, Arbeitskollegen oder Arbeitgeber. Das Ambulatorium bietet unter anderem „Ambulante medizinische Rehabilitation für Abhängigkeitserkrankungen“ für Alkohol- und Medikamentenabhängige sowie für Spielsüchtige an. Dies ist eine ambulante Langzeittherapie, während der die Teilnehmenden weiterhin zu Hause wohnen. Das Ambulatorium öffnet für den Einblick heute von 16 bis 18 Uhr.