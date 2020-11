Diagnosezentrum bietet mehr Corona-Tests an

Das Mülheimer Diagnosezentrum an der Mintarder Straße in Saarn weitet wegen des Andrangs noch einmal seine Kapazitäten aus. Es macht wieder Samstags Vormittags zwischen 9 und 12 Uhr auf. So können sich pro Woche 90 Mülheimer mehr testen lassen - allerdings nur mit Corona-Symptomen und Überweisung.

© Martin Möller / Funke Foto Services