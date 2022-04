DHL baut mehr Packstationen auf

Laut DHL hat der Automat 76 Fächer und deckt seinen Energiebedarf über Solarpanels. Bis zum nächsten Jahr plant DHL das Netz mit Packstationen in ganz Deutschland weiter auszubauen. Geplant sind insgesamt 15.000 Automaten. Bei uns in Mülheim gibt es sie schon an über 20 Standorten. Sie stehen meist an Supermärkten oder Tankstellen.