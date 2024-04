DGB will Zeichen für starke Tarifverträge setzen

Unter dem Motto: "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) morgen am Ringlokschuppen zur traditionellen Mai-Kundgebung auf. Der DGB will ein Zeichen für starke Tarifverträge setzen. Tarifverträge seien Stabilitätsanker und es gebe zunehmend einen Umbruch. Laut DGB haben in den 90er Jahren noch rund 85% der Beschäftigten von einer Tarifbindung profitieren können, Anfang der 2000er Jahre waren es nur noch knapp 68%. Heute ist gerade mal die Hälfte der Beschäftigten in einer Tarifbindung.





© shutterstock.com