DeutschlandTicket-Premiere mit Warteschlangen

Das DeutschlandTicket hat zum Verkaufsstart für lange Warteschlangen an den Kundenschaltern im Ruhrgebiet gesorgt. Schon Freitag und Samstag waren die Wartezeiten vor den Kundencentern der Verkehrsbetriebe überdurchschnittlich lang, z.B. bei der STOAG am Oberhausener oder der DVG am Duisburger Hauptbahnhof.

© Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services