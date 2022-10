Deutscher Tanzpreis geht an zwei Künstler

Die Jury des Dachverbandes Tanz Deutschland will damit die Vielfalt des Tanzes abbilden. Diese gebe es innerhalb der festen Tanz-Ensemble an den Theatern in Deutschland, aber auch in der freien Szene. Der erste Gewinner ist Marco Goecke - er war über zehn Jahre Choreograf am Stuttgarter Ballett und ist seit einigen Jahren Choreograf in den Niederlanden. Seit 2019 ist er auch Ballettdirektor am Staatsballett in Hannover. Der zweite Hauptpreis geht an Christoph Winkler, er gehört zur freien Tanzszene und ist dort einer der erfolgreichsten Choreografen. Angefangen hat er mit Breakdance, bis er irgendwann bei der Staatlichen Ballettschule Berlin gelandet ist. Seit 1998 macht er Tanzproduktionen als freischaffender Künstler.

Außerdem gibt es noch einen Ehrenpreis, der an Reinhild Hoffmann für ihr Lebenswerk geht. Auch sie bekommt dafür 10.000 Euro. Sie war schon als Tänzerin, Choreografin und Regisseurin unterwegs. Außerdem war sie Leiterin des Folkwang Tanzstudios in Essen und hat unter anderem für das Schauspielhaus Bochum gearbeitet.