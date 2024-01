Deutscher Kita-Preis sucht die besten Einrichtungen

Kitas und Initiativen können auch vorgeschlagen werden. Insgesamt werden 110.000 Euro Preisgelder ausgeschüttet. Hier geht es zum Bewerbungsportal. Hier sollen allgemeine Fragen zur Einrichtung beantwortet werden. Hilfreich ist auch ein kurzes Motivationsschreiben. Die Auszeichnung wird in zwei Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ verliehen. Gesucht werden Kitas und lokale Bündnisse, die sich dauerhaft für gute Qualität in der frühen Bildung engagieren und dabei das Kind in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Auch Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern spielen bei der Auswahl eine wichtige Rolle, heißt es. Die Preisverleihung findet im November in Berlin statt.