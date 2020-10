Deutlich mehr Mülheimer in Quarantäne

In Mülheim sind deutlich mehr Menschen in Quarantäne als noch vor ein paar Tagen. Aktuell sitzen 462 Zuhause und dürfen nicht raus (Stand 7.10., 12.00 Uhr). Am Montag waren es nur 171 Mülheimer.

