Mehr als 117.000 Mülheimer haben ihren Booster

Die Hospitalisierungsinzidenz für ganz NRW gibt das Robert Koch-Institut heute 6,16 an. Aktuell gelten 1.615 Mülheimer als infiziert. Seit gestern gibt es bei uns einen weiteren Todesfall. Damit sind in Mülheim seit Ausbruch der Pandemie 294 Menschen mit oder an Corona gestorben. 117.088 sind mittlerweile geboostert und haben ihren Schutz gegen Corona mit einer Drittimpfung aufgefrischt.

