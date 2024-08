Details zur Spielemesse in Essen

Zum ersten Mal werden alle sechs genutzten Hallen komplett belegt sein. Die Hallen sind nach Themenbereichen aufgeteilt. So sind die Hallen 1 und 2 z.B. für Rollenspiele reserviert, die Hallen 4, 5 und 6 für Familien- und Partyspiele. Auch die App zur Messe soll dieses Jahr wieder an den Start gehen. Die Organisatoren planen, das aktuelle Update Ende August auszuspielen. Im letzten Jahr war die App mit 45.000 Downloads sehr erfolgreich, heißt es. Zur Spiel 2024 werden in Essen rund 200.000 Besucher erwartet.