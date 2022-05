Details zur Briefwahl vor Landtagswahl

Die konkreten Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag

Durchgehend von 8.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag

Durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag, 13.5.2022 (letzter Tag)

Durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr





Wer per Brief wählen möchte, muss dafür sorgen, dass der rote Wahlbrief spätestens bis zum 15.5.2022, 18.00 Uhr, beim Oberbürgermeister eintrifft. Die Wahlbriefe können daher auch am Wahltag noch von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr in den Rathausbriefkasten, Eingang „Am Rathaus 1“, eingeworfen werden oder von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Raum V012 des Berufskollegs Stadtmitte, Von-Bock-Straße 87-89, abgegeben werden.





Die Deutsche Post kann nur die Wahlbriefe zustellen, die noch rechtzeitig in die Postbriefkästen eingeworfen wurden. Es ist empfehlenswert, die Wahlbriefe deshalb spätestens am Donnerstag, den 12.5.2022 abzusenden.





Fragen zur Landtagswahl am 15. Mai beantwortet die Stadt unter der Hotline 455-1696.