Demozog führt auch durchs Ruhrgebiet

Kurdische Aktivisten sind in dieser Woche in NRW unterwegs und protestieren für die Befreiung von Abdullah Öcalan. Der Gründer der u.a. in der EU als Terrororganisation eingestuften PKK sitzt lebenslang in der Türkei in Haft.

© studio v-zwoelf - stock.adobe.com