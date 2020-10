Demonstrationszug startet an der Stadthalle

Um 10 Uhr startet auf dem Parkplatz der Stadthalle an der Bergstraße ein Demo-Zug in Richtung Mülheimer Innenstadt. Autofahrer müssen sich den dem Bereich auf Verkehrsprobleme einstellen. Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld. Schon seit gut einer Woche wird der Kampf darum landesweit von Warnstreiks in den unterschiedlichsten Bereichen begleitet. Übermorgen (8.10.) gibt es landesweit - und damit auch bei uns in Mülheim - noch mal Warnstreiks im Nahverkehr. Die Ruhrbahn hat schon angekündigt, dass dann keine Busse und Straßenbahnen bei uns fahren.