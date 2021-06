Demo gegen Beseitigung von MTB-Trail

Die Piste liegt in einem Landschaftsschutzgebiet und wurde jahrelang geduldet. Wann sie von wem angelegt wurde ist unbekannt. Die ersten Videos von Bikern, die die Strecke befahren sind aus dem Jahr 2009.





Die Fahrraddemo startet Samstag um 14 Uhr an der Straße "Am Großen Berg". Von dort aus geht zum Rathaus. In den Mülheimer Wäldern gibt es mehrere sogenannte Trails, die Mountain-Biker selbst angelegt haben. Offiziell genehmigte Strecken gibt es nicht.





Der SPD-Ortsverein Broich kritisiert, dass die Behörden die illegalen Anlagen stillschweigend geduldet hätten und fordert, dass die Strecke im Uhlenhorst legalisiert wird. Dabei müsse aber gewährleistet werden, dass Eingriffe in die Natur auf ein Minimum beschränkt und Wanderer und Spaziergänger nicht gefährdet werden.