Bebauungsplan für die „Sportanlage Uhlenhorstweg“ liegt aus

Geplant ist, dass die Anlage des HTC Uhlenhorst künftig bis auf das Grundstück des benachbarten Reit- und Fahrvereins reicht. Gleichzeitig will die Stadt den vorhandenen Wald auf dem Gebiet sichern und erhalten. Ohne diesen neuen Bebauungsplan, der jetzt ausliegt, könnte die Anlage nicht erweitert werden. Der Plan umfasst Zeichnungen und ausführliche Texte zu den Zielen und Zwecken der Planung. Anschauen könnt ihr euch den Plan hier. Alternativ hängt er auch im Technischen Rathaus im 19. Stock auf der linken Seite des Flurs öffentlich aus, sagt die Stadt. Wenn ihr Anregungen oder Kritik zu dem Bauvorhaben loswerden wollt, dann könnt ihr das hier über ein Online-Formular oder per Mail an Stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de.