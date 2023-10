Baupläne zur Duisburger Straße ab heute öffentlich

Jeder Mülheimer kann sich dort informieren und seine Gedanken dazu äußern. Außerdem gibt es am 24.Oktober ab 17.30 Uhr in der Feuer- und Rettungswache 1 (Zur Alten Dreherei 11) eine Öffentlichkeitsversammlung zum Bebauungsplan. An der Duisburger Straße südlich der Rennbahn soll aus einem aufgegebenen Hof ein Wohnviertel mit rund 90 Wohnungen entstehen, auch Gewerbe könnte wohngebietsverträglich zusätzlich angesiedelt werden. Geplant ist auch ein halböffentlicher Quartiersplatz und Tiefgaragen darunter. Landschaft und Wald drumherum sollen geschützt werden.

Hier ist der Link zur Veröffentlichung.