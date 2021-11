Bebauungspläne liegen aus

Außerdem hängt der Bebauungsplan für die "Holzstraße/ehemalige Tennisanlage" in Broich aus. Die Stadt plant ein Wohngebiet auf dem Areal, will aber auch Grünflächen sichern und die bestehende Kleingartenanlage in Form von "Dauerkleingärten" erhalten.

Wer möchte, kann sich die Unterlagen zu beiden Projekten bis zum 30. November im Technischen Rathaus angucken und dazu auch Anregungen und Kritik loswerden. Sie hängen im 19. Stock auf der linken Seite des Flurs öffentlich aus, sagt die Stadt. Wegen Corona müssen wir dafür allerdings vorab telefonisch unter 455 - 6105 einen Termin ausmachen. Wer möchte, kann sich die Unterlagen aber auch online ansehen und sich dann zum Beispiel per Mail dazu äußern.