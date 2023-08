SMH-Team beim 24-Stunden-Rennen in Duisburg

Start des Rennens ist Samstag um 12 Uhr. Die Strecke ist 7,7 Kilometer lang. Pro Runde sind 80 Höhenmeter zu überwinden. Die vielen Schikanen, scharfen Kurven und Schotter sind vor allem in den Nachtstunden eine Herausforderung, heißt es. Die Ärzte treten in neuen Trikots an, die auf die Notwendigkeit einer guten medizinischen Versorgung nach Verletzungen aufmerksam machen sollen. Nach dem 24-Stunden-Rennen sind eine "Nudelparty" und ein Grillabend geplant.