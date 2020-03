Demo der Kita-Eltern ringt Stadt Zusagen ab

Die Stadt Mülheim will bei der Kita-Betreuung nachbessern. Bis August soll der Vertretungspool der Erzieherinnen mindestens verdoppelt werden. So sollen krankheitsbedingte Ausfälle in den Einrichtungen besser abgefedert werden. Das hat Mülheims Jugenddezernent Marc Buchholz gestern Nachmittag auf der Demo der Kita-Eltern auf dem Rathausmarkt versprochen.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services