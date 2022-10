Das Interesse an Impfungen steigt wieder

Weil die Nachfrage steigt, werden Impfangebote zum Schutz vor Corona wieder ausgeweitet. Die Impfstelle des Deutschen Roten Kreuzes am Flughafen Essen/Mülheim bietet neben Sonntagen ( 9 bis 16 Uhr ) jetzt zusätzlich auch an Mittwochabenden ( 18 bis 21 Uhr ) wieder Impfungen an. Das sagte uns Einsatzleiter Malte-Bo Leg vom DRK.

© BaLL LunLa / shutterstock.com