Cranger Kirmes: Verkauf von Schlemmer- und Fahrpässen

Damit lässt sich einiges an Geld sparen. 4.500 Pässe stehen bereit. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, entscheidet ein Zufallsgenerator, wer den Zuschlag bekommt. Im letzten Jahr wurden mehr als 18.000 Schlemmerpässe angefragt. Das Online-Portal ist bis nächsten Dienstag geschaltet. Wer leer ausgeht, kann ab Mitte Juni die Pässe an mehreren Vorverkaufsstellen im Ruhrgebiet bekommen. Die Cranger Kirmes gilt als das größte Volksfest in NRW. Sie läuft in diesem Jahr vom 1. bis zum 11. August.