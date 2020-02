Coronavirus: Krisenstab kommt zusammen

Er besteht in diesem Fall aus Vertretern der Stadt, der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, der Krankenhäuser und aus Ärzten. Wir fangen aber nicht bei null an, sagt die Stadt. Die Vorbereitungen auf einen möglichen Coronavirus-Fall in Mülheim laufen schon seit Wochen. Beim Gesundheitsamt klingelt im Moment immer wieder das Telefon. Viele Mülheimer machen sich Sorgen, weil sich das Coronavirus so schnell ausbreitet und haben Fragen dazu. Mitarbeiter versuchen, die Anrufer zu beruhigen. Laut Experten ist die Wahrscheinlichkeit, sich hier bei uns mit dem Coronavirus anzustecken, immer noch geringer als sich eine Grippe einzufangen.