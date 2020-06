Corona-Zahlen springen nach oben

Außerdem sind wieder mehr Menschen in Quarantäne, mittlerweile 157. Ein Teil davon ist auf einen erneuten Corona-Fall an einer Mülheimer Grundschule zurückzuführen. An der Grundschule Heinrichstraße wurde 24 Schülerinnen und Schüler und drei Vertreterinnen des Lehrpersonals vorsorglich in Quarantäne geschickt.