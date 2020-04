Corona-Zahlen für Mülheim

Am Dienstag war es in Mülheim ziemlich ruhig, sagt das Ordnungsamt der Stadt. Die Beamten haben 79 Kontrollen im öffentlichen Raum durchgeführt und 64 Betriebe kontrolliert. Dabei hat das Ordnungsamt vier Platzverweise ausgesprochen. Besondere Vorkommnisse gab es nicht. An den Osterfeiertagen hatten Ordnungsamt und Polizei noch einiges zu tun. Viele Mülheimer waren bei dem schönen Wetter draußen. Nicht alle haben sich dabei an die Corona-Regeln gehalten.