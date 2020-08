Corona-Tests durchs Autofenster

Mülheim plant einen Drive in für Corona-Tests. In den nächsten Tagen sollen am Diagnosezentrum an der Mintarder Straße Abstriche durchs Autofenster genommen werden. Wer nicht reingehen möchte, kann dann einfach nur vorfahren. Damit will die Stadt die Kapazitäten erweitern, um die vielen vom Land vorgegebenen Corona-Tests überhaupt schaffen zu können.

