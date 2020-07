Corona sorgt für weniger Jobangebote

Das geht schon seit März so, heißt es. Die Corona-Krise setzt den Unternehmen zu. Mit immer mehr Lockerungen geht die Arbeitsagentur davon aus, dass sich auch das Jobangebot wieder verbessert. In Mülheim gibt es aktuell rund 1.080 freie Stellen - die meisten in den Bereichen Verkehr und Logistik, Produktion und Fertigung sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen.