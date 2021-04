Corona bringt mehr Menschen auf´s Rad

Bei uns in der Stadt gibt es insgesamt 33 Ausleihstationen. Am meisten genutzt wird die am Hauptbahnhof. Wer ein Rad ausleihen möchte, muss sich die App von Nextbike auf´s Handy laden und sich registrieren. Über das Smartphone lassen sich die Leihräder dann an den Stationen freischalten. Ein Metropolrad kostet im Basistarif einen Euro pro ausgeliehener Viertelstunde. Es gibt aber zum Beispiel auch günstigere Monatstarife. Mitarbeiter kontrollieren täglich, ob die Leihräder in Ordnung sind. Sie müssen öfter mal Ketten nachjustieren, Bremsen und Schaltung in Ordnung bringen.





https://www.metropolradruhr.de/de/