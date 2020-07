Corona-Alternative zum Oberhausener Firmenlauf

Ziel ist es, bis zum 20. August allein oder in kleinen Gruppen beim Laufen Kilometer zu sammeln. Pro Kilometer gibt es später eine Geldspende. Der Betrag geht an den Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal. Alle Infos gibt es hier. Auch in Mülheim arbeiten die Veranstalter an einer Corona-Alternative für den Firmenlauf im September.