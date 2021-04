Corona-Abitur startet heute

Wir brauchen jede Menge Räume, weil - je nach Größe - nur eine bestimmte Anzahl an Schülern mit Abstand und Maske drin sitzen darf, heißt es zum Beispiel vom Otto-Pankok-Gymnasium. Außerdem ist ein extra Raum nötig für Schüler, die keinen Corona-Test machen wollen. In jedem Raum wird auch Aufsichtspersonal benötigt. Weil wir im Moment in Mülheim im Distanzunterricht sind, lässt sich das gut regeln, heißt es weiter. Die Abiturienten am Otto-Pankok würden sich mittlerweile gut vorbereitet fühlen und seien jetzt fokussiert auf ihre Prüfungen. Dieses Jahr gibt es an dem Gymnasium 130 Abiturienten.

Corona-Selbsttest am Vortag der Klausur

Am Gymnasium Broich sind es 104. Auch dort ist man auf die ersten Klausuren heute vorbereitet. Räume sind hergerichtet und es steht genug Aufsichtspersonal bereit. Wie an den anderen Mülheimer Schulen auch haben die Abiturienten schon gestern einen Selbsttest gemacht oder eine Bescheinigung von einem negativen Bürgertest abgegeben. Der Tag der Klausur ist aufregend genug, heißt es. So wird da etwas Druck rausgenommen. Nach den Englisch-Klausuren heute sind Montag unter anderem Italienisch und Latein dran. Am Dienstag Geschichte und Geopgraphie. Die schriftlichen Prüfungen laufen bis zum 5. Mai. Die mündlichen Prüfungen starten dann am 7. Mai. Spätestens bis zum 3. Juli sollen Abiturienten in NRW ihre Zeugnisse bekommen haben.