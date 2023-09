CinemaxX bleibt RRZ noch lange erhalten

Das CinemaxX bleibt weitere 15 Jahre. Die Hamburger Kino-Kette kündigt in dem Zusammenhang an, die 11 Säle umzubauen und das Kino insgesamt zu modernisieren. So sollen alle Plätze mit verstellbaren Ledersitzen ausgestattet werden. Das CinemaxX ist schon seit 1997 im Rhein Ruhr Zentrum. Das RRZ soll in den nächsten Jahren auch insgesamt für etwa 180 Millionen Euro runderneuert werden.