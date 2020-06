Christopher Street Day in Mülheim

Die Veranstaltung läuft in kleinen Gruppen ab und unter Einhaltung der Abstandsregelung, sagt der Veranstalter. An diesem Wochenende gibt es in mehreren Städten im Ruhrgebiet und am Niederrhein sogenannte Mini-CSDs. Damit will die LSBT*I*-Community zum Beispiel Lesben, Schwule und Bisexuelle sichtbar machen und Vorurteile abbauen. Wegen der Corona-Vorgaben fallen die großen Demonstrationen in diesem Jahr aus.