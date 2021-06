Chlor im Naturbad

Die letzten Tage war das Wasser im Naturbad wegen der Hitze immer wärmer geworden. Am Samstag lag die Temperatur zwischenzeitlich bei 26,7 Grad. So warm war das Wasser nach eigenen Aussagen noch nie. Weil es umzukippen drohte, haben die Mitarbeiter so viel kaltes Frischwasser wie möglich eingeleitet. Dabei ist auch das gechlorte Wasser in die Becken gelangt. Jetzt muss erst mal überprüft werden, welche Auswirkungen das auf die Anlage hat. So lange bleibt das Naturbad Styrum geschlossen.