Centro setzt neue Corona-Regeln um

In großen Geschäften ist jetzt nur noch ein Kunde pro 20 Quadratmeter erlaubt. Damit das eingehalten wird, verschärft das Centro die Kontrollen vor den jeweiligen Geschäften und auch generell an den Eingängen ins Einkaufszentrum. Wir setzen auf das Verständnis der Kunden, wenn sie mal vor dem ein oder anderen Laden weitergeschickt werden, damit dort die Warteschlange nicht zu lang wird, heißt es vom Management. Wer in Ruhe einkaufen möchte, kann das am besten abends ab 19.30 Uhr. Dann ist in der Regel nicht mehr so viel los.