Centro plant abgespeckten Weihnachtsmarkt

Wie die Veranstaltung am Centro in diesem Jahr aussehen soll, wenn sie stattfinden darf, steht noch nicht fest. Klar ist aber: Besucher sollen auf jeden Fall Maske tragen müssen. Und wegen der Abstände wird es deutlich weniger Buden geben als sonst. Vor kurzem war schon rausgekommen, dass es in der Vorweihnachtszeit auf jeden Fall wieder ein Riesenrad geben wird. Ob es den alten Stellplatz am Legoland Discovery Center bezieht oder einen neuen bekommt, steht noch nicht fest.