CBE: RuhrCleanUp steht an

Die Freiwilligen können zwischen 10 und 13 Uhr z. B. im Bereich Leinpfad, MüGa oder Witthausbusch mithelfen, die Uferbereiche von Müll zu befreien. Zwölf Sammelrouten werden abgelaufen. Acht davon sind öffentlich, die restlichen werden von der Belegschaft von Siemens Energy und dem Unternehmen Turck bestritten. Die Ausrüstung wird wie in den letzten Jahren gestellt. Auch in einigen Nachbarstädten sind Aktionen geplant. Beim RuhrCleanUp sind in den letzten Jahren jeweils mehrere Dutzend Tonnen Müll zusammengekommen.