CBE-Grillfest mit Ukrainern

Bewohner und Nachbarn können von 15 bis 18 Uhr in der Schuhmannstraße 11 (Ecke Blötter Weg) bei Grillgut und Getränken vor allem die neu-zugezogenen Geflüchteten aus der Ukraine besser kennenlernen. Unter dem Motto "Engagiert im Viertel - Gemeinsam im Hundsbuschviertel" will das CBE so die nachbarschaftliche Solidarität und ein besseres Zusammenleben in der Stadt fördern.