CBE entwickelt Willkommens-Karte für Flüchtlinge

Erstellt hat sie das "Netzwerk Integration". Drei QR-Codes leiten auf Info-Homepages. Die ehrenamtlichen Aktivitäten bei uns in der Stadt hat das CBE auf einer Seite in ukrainischer Sprache zusammengefasst. Downloads in vier Sprachen enthalten u.a. Hinweise zu Willkommens-Cafés, Beratungen, Sprachkursen, Angeboten für Frauen und Kinder, Freizeitangeboten oder Umzugshilfen. Mit der neuen Willkommenskarte werden die ehrenamtlichen Angebote nun zentral beworben und durch Geflüchtete auch schneller gefunden, heißt es. Dem Netzwerk Integration gehören mehr als 20 Vereine und Initiativen an.