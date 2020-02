Caritas wird 100 und plant viele Aktionen

Der eigentliche Jubiläums-Festakt findet am 24. Juni im Caritas Zentrum St.Raphael an der Hingbergstraße statt. Geplant sind auch Jubiläums-Brote, die vom 2. März bis zum 4. April in allen Filialen der Bäckerei Hemmerle verkauft werden. Ein Teil des Erlöses ist für den guten Zweck bestimmt. Bei der Caritas Mülheim arbeiten zur Zeit 230 Hauptamtliche und mehr als 220 ehrenamtliche Helfer. Mit deren Hilfe konnten in Mülheim über all die Jahre unzählige soziale Projekte umgesetzt werden. Mehr Infos gibt es hier.